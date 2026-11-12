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Malatya'da helikopter kazası! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya'da helikopter kazası! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir helikopter düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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