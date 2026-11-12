Helikopter faciasında kritik uyarı! Emekli Kara Pilot Yarbay Avşar Önder: "Kaza kırım raporu beklenmeli"

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından düşüş nedenine ilişkin tartışmalar sürüyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Emekli Kara Pilot Yarbay Avşar Önder, kazanın meteorolojik koşullardan kaynaklanmadığını düşündüğünü belirterek motor, transmisyon ve kuyruk rotoru arızası gibi çok sayıda teknik ihtimale dikkat çekti. Önder, kesin nedenin kaza kırım heyetinin incelemesiyle belirlenebileceğini vurgulayarak spekülasyonlara tepki gösterdi.