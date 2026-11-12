Emekli zammında iki güçlü senaryo! En düşük maaş kaç TL olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 2027 yılı ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. İlk 4 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından, en düşük emekli aylığına yönelik yeni zam senaryoları gündeme geldi. Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilirken, en düşük maaşın yükseltilmesinin yanı sıra refah payı ve seyyanen artış seçenekleri de değerlendiriliyor. Peki, emekli zammında öne çıkan iki senaryo ne? Kök maaşlara yapılacak artış nasıl hesaplanacak? En düşük emekli aylığı kaç liraya yükselebilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, enflasyon tahminleri üzerinden olası maaş artışlarını ve merak edilen formülleri değerlendiriyor.