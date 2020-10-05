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Haberler Galeri Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef alarak Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter kentlerine saldırı düzenledi. A Haber ekibi dün atılan 3 balistik füzeden birinin isabet ettiği noktayı görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgede yaşayan insanlarla konuştu. İşte patlamanın yaşandığı noktada açılan çukur ve çevreye verdiği zararlar...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 09:57
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Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerlerken işgalci Ermenistan bu ilerleyişe engel olamadığı için kalleşçe sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter kentlerine saldırı düzenlendi ve 3 balistik füze atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

A Haber ekibi patlamanın yaşandığı Mingeçevir'de yaşanan tahribatı görüntüledi.

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Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

İşte atılan füzenin isabet ettiği o nokta

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Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

O bölgede açılan çukur

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Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

Ve bombanın parçaları