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Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef alarak Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter kentlerine saldırı düzenledi. A Haber ekibi dün atılan 3 balistik füzeden birinin isabet ettiği noktayı görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgede yaşayan insanlarla konuştu. İşte patlamanın yaşandığı noktada açılan çukur ve çevreye verdiği zararlar...
Giriş Tarihi: 05.10.2020 09:28Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 09:57