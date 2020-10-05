Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum

Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerlerken işgalci Ermenistan bu ilerleyişe engel olamadığı için kalleşçe sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter kentlerine saldırı düzenlendi ve 3 balistik füze atıldı.