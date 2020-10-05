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Haberler Galeri Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Berde'de 2 nokta füzelerle vuruldu! A Haber patlama noktasında

Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Berde'de 2 nokta füzelerle vuruldu! A Haber patlama noktasında

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan Azerbaycan ordusunun ilerleyişine engel olamadıkları için sivilleri hedef almaya devam ediyor. Mingeçevir ve Terter'in arından Berde kenti de hedef alındı. Berde kentinde 2 nokta füzelerle vuruldu. A Haber ekibi patlama bölgesinde yaşanan tahribatı gözler önüne serdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Giriş Tarihi: 05.10.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 12:10
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında

Dağlık Karabağ Operasyonu'nun 9 gününde işgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında

Mingeçevir ve Terter'in arından Berde kenti de hedef alındı. Berde'de kentinde 2 nokta füzelerle vuruldu.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında

A HABER PATLAMA BÖLGESİNDE

A Haber ekibi Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğini gözler önüne serdi. Patlamanın yaşandığı bölgedeki tahribat böyle görüntülendi.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında

BU KADAR ALÇAKLIK OLMAZ!

Bölgede yaşayan vatandaş, "İki kardeşimiz buradaydı. İkisi de yaralandı. Sivil vatandaşlarımız vuruyor Ermenistan. Bu kadar alçaklık olmaz. Askerlerimizle dövüşün. Yenildikçe sivillere saldırıyorlar. Korkmuyoruz. Bizim Türk ordusu hiçbir şeyden korkmaz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında