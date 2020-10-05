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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Berde'de 2 nokta füzelerle vuruldu! A Haber patlama noktasında
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan Azerbaycan ordusunun ilerleyişine engel olamadıkları için sivilleri hedef almaya devam ediyor. Mingeçevir ve Terter'in arından Berde kenti de hedef alındı. Berde kentinde 2 nokta füzelerle vuruldu. A Haber ekibi patlama bölgesinde yaşanan tahribatı gözler önüne serdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
Giriş Tarihi: 05.10.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 12:10
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! A Haber patlama noktasında