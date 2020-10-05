BU KADAR ALÇAKLIK OLMAZ!

Bölgede yaşayan vatandaş, "İki kardeşimiz buradaydı. İkisi de yaralandı. Sivil vatandaşlarımız vuruyor Ermenistan. Bu kadar alçaklık olmaz. Askerlerimizle dövüşün. Yenildikçe sivillere saldırıyorlar. Korkmuyoruz. Bizim Türk ordusu hiçbir şeyden korkmaz" ifadelerini kullandı.