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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın yükselecek mi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın yükselecek mi?

Altın piyasasında sert düşüşün ardından gözler fiyatların izleyeceği yöne çevrildi. Son bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen altında düşüşün nedenleri ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentiler merak ediliyor. Peki, altın fiyatları neden geriledi? Gram altın yeniden yükselişe geçecek mi, yoksa düşüş devam mı edecek? A Haber muhabiri Kübra Tepeci, uzman konuğuyla birlikte altın piyasasındaki son durumu ve fiyatları etkileyen gelişmeleri değerlendiriyor.

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