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Son dakika: Ermenistan’dan Gence’ye füze saldırısı! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Ermenistan benzer sinsi taktikleri uyguladı

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Giriş: 04.10.2020 14:52
Güncelleme:04.10.2020 15:02
Ermenistan’ın Azerbaycan’ı hedef alan bu saldırısı ne anlamam geliyor? Saldırı nasıl okunmalı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan bu saldırısı ne anlamam geliyor? Saldırı nasıl okunmalı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

BENZER SİNSİ TAKTİKLERİ UYGULADI

Ağar, "Kullanılan silahların kudreti açıkçası son derece ağır bir zayiatı amaçladıklarını bize gösteriyor. Gence gibi Azerbaycan için son derece önemli bir ilde istikrarsızlık yaratarak kendi tezlerine razı etmek istediklerini görüyoruz. Ermenistan geçmiş yıllarda Karabağ savaşında da benzer sinsi taktikleri uyguladı. Önce sivilleri vurdu can kayıpları oldu" ifadelerini kullandı.

RUSYA MÜDAHALE EDECEK Mİ?

Ermenistan Rusya'yı kendi safhında mücadeleye dahil etmek istese dahi Paşinyan'ın şeytanca cümlelerine rağmen Kremlin sözcüsünden bir açıklama geldi dedi ki "Biz böyle bir savaşı ancak her iki tarafın da rıza göstermesi halinde taraf olabilir". Benzer bir fotoğrafın peşindeler ümit ederim Rusya jeopolitik hasaplarıyla geliştirmiş olduğu vizyonla bu tuzağa düşmeyecek.

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