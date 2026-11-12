Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu! 11 gündür aranan kişi ölü bulundu
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 12 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde acı haber geldi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan Atakan Enes Çarşamba, yaşadığı binanın çatı katında ölü bulundu. Müge Anlı, canlı yayında ilk değerlendirmelerin yüksek dozda yasaklı madde ihtimali üzerinde yoğunlaştığını aktarırken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirleneceğini söyledi.