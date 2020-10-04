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Ermenistan’dan Gence’ye füze saldırısı! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva A Haber’de: Ermenistan terör örgütlerine el açtı

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Giriş: 04.10.2020 14:24
Güncelleme:04.10.2020 14:33
Son dakika haberi... Ermenistan yine sivilleri hedef alarak Gence’ye füze saldırısı düzenledi. Kaç sivil hayatını kaybetti kaç kişi yaralandı? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva A Haber’de son gelişmeleri anlattı.

Ermenistan yine sivilleri hedef alarak Gence'ye füze saldırısı düzenledi. Kaç sivil hayatını kaybetti kaç kişi yaralandı? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva A Haber'de son gelişmeleri anlattı.

ERMENİSTAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE EL AÇTI


Abdullayeva, "Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Dün biliyorsunuz Azerbaycan silahlı kuvvetleri işgal olunmuş arazilerimizde köylerin işgalden azad olunmasıyla ilgili bilgiyi paylaştılar ve coşkuyla karşıladık. Görünen odur ki Ermenistan tarafı sahada Azerbaycan tarafından hayata geçirilen tedbirlere cevap veremediği için terör örgütlerine el açmayı tercih etmiş ve Gence kenti Balistik füzelerle vuruldu. Maalesef 2 sivil hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Ermenistan sivilleri hedef aldığını açıkça gösterdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ermenistanın kan donduran planını A Haberde açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için... SON DAKİKA: ERMENİSTAN'IN KAN DONDURAN PLANINI A HABER'DE AÇIKLADI: ERMENİ ORDUSU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KONTROLÜNDE! İKİNCİ BİR HOCALI KATLİAMI İÇİN...

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