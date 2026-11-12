Türkiye-Belçika maçı saat 20.00'de ATV'de! A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele, atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk sınavına çıkacak milliler, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Tüm biletlerin tükendiği karşılaşma öncesinde A Spor spikeri Koray Baloğlu ve Takvim gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan, A Haber canlı yayınında mücadeleyi değerlendirdi.