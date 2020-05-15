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Son dakika: A Haber koronavirüs aşısı ile ilgili kritik çalışmalarının yapıldığı merkeze girdi

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Giriş: 15.05.2020 13:48
Güncelleme:15.05.2020 14:04
Son dakika haberi; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş "Koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. A Haber anti serum çalışmalarının yürütüldüğü merkeze girdi ve çalışmalardaki son durumu yerinde inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş "Koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

A Haber anti serum çalışmalarının yürütüldüğü merkeze girdi ve çalışmalardaki son durumu yerinde inceledi.

BAKAN KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aşı çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Hayvanlarda aşı çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Toplamda eylüle kadar sürecek bir çalışma. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma. Enstitülerimiz takdire şayan enstitüler. Sığır vebasını yenmiş bir enstitüyüz. 100 yıllık birikimleri var. Bu enstitüleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu işin tedavisinin bulunması yönünde bir yarış var" dedi.

Bakan Pakdemirli, "En yakın zamanda gelişmelerle ilgili sizlere bilgi sağlayacağız ama şu an itibariyle dünyanın da pek çok ülkesinin de önünde olduğunu söyleyebilirim. Çalışmalar şimdilik devam ediyor. Inaktif edilen virüs ilerideki aşı çalışmalarına da aday olacak

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