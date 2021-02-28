Son dakika haberi... Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulmün aktörleri kimlerdi? 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? 28 Şubat postmodern darbesinin hazırlandığı süreçte siyasiler ve yargı büyük rol oynadı. Peki dönemin siyasileri ne dedi? Başörtülü kızlara ikna odalarında nasıl zulüm edildi? Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı. Kahraman, "28 Şubat siyasi tarihimizin kara bir lekesidir" dedi. Leyla Şahin Usta ise o dönemde yaşadıklarını anlatarak, "28 Şubat topyekûn millete yapılmış bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulmün aktörleri kimlerdi? 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? 28 Şubat postmodern darbesinin hazırlandığı süreçte siyasiler ve yargı büyük rol oynadı. Peki dönemin siyasileri ne dedi? Başörtülü kızlara ikna odalarında nasıl zulüm edildi? Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı. Kahraman, "28 Şubat siyasi tarihimizin kara bir lekesidir" dedi. Leyla Şahin Usta ise o dönemde yaşadıklarını anlatarak, "28 Şubat topyekün millete yapılmış bir darbedir" ifadelerini kullandı.