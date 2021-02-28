28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: 28 Şubat postmodern darbe nasıl yapıldı? Neler yaşandı? İsmail Kahraman ve Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı

Son dakika: 28 Şubat postmodern darbe nasıl yapıldı? Neler yaşandı? İsmail Kahraman ve Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2021 12:53
Güncelleme:28.02.2021 13:16
Son dakika haberi... Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulmün aktörleri kimlerdi? 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? 28 Şubat postmodern darbesinin hazırlandığı süreçte siyasiler ve yargı büyük rol oynadı. Peki dönemin siyasileri ne dedi? Başörtülü kızlara ikna odalarında nasıl zulüm edildi? Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı. Kahraman, "28 Şubat siyasi tarihimizin kara bir lekesidir" dedi. Leyla Şahin Usta ise o dönemde yaşadıklarını anlatarak, "28 Şubat topyekûn millete yapılmış bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulmün aktörleri kimlerdi? 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? 28 Şubat postmodern darbesinin hazırlandığı süreçte siyasiler ve yargı büyük rol oynadı. Peki dönemin siyasileri ne dedi? Başörtülü kızlara ikna odalarında nasıl zulüm edildi? Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı. Kahraman, "28 Şubat siyasi tarihimizin kara bir lekesidir" dedi. Leyla Şahin Usta ise o dönemde yaşadıklarını anlatarak, "28 Şubat topyekün millete yapılmış bir darbedir" ifadelerini kullandı.

28 Şubatta neler yaşandı? 28 ŞUBAT'TA NELER YAŞANDI?
Başkan Erdoğandan 28 Şubat paylaşımı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 28 ŞUBAT PAYLAŞIMI
28 Şubatın utanç manşetleri 28 ŞUBAT'IN UTANÇ MANŞETLERİ
Zulmün baş aktörleri kimlerdi? ZULMÜN BAŞ AKTÖRLERİ KİMLERDİ?
Türkiye tarihinde kara leke: 28 Şubat! TÜRKİYE TARİHİNDE KARA LEKE: 28 ŞUBAT!
28 Şubat ekonomiyi nasıl vurdu? 28 ŞUBAT EKONOMİYİ NASIL VURDU?
Demokrasinin kara lekesi: 28 Şubat! DEMOKRASİNİN KARA LEKESİ: 28 ŞUBAT!
Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat Belgeseli KARDEŞLİĞE OPERASYON: 28 ŞUBAT BELGESELİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı
28 Şubat'ta neler yaşandı?
28 Şubat'ta neler yaşandı?
Ömer Çelik'ten 28 Şubat açıklaması
Ömer Çelik'ten 28 Şubat açıklaması
Bursa'daki tarihi işletmede 7 milyon liralık vurgun
Bursa'daki tarihi işletmede 7 milyon liralık vurgun
28 Şubat'ın utanç manşetleri
28 Şubat'ın utanç manşetleri
Zulmün baş aktörleri kimlerdi?
Zulmün baş aktörleri kimlerdi?
Koronavirüs tedbirleri esnetilecek mi?
Koronavirüs tedbirleri esnetilecek mi?
İstanbul'da sahte koronavirüs negatif test sonucu düzenleyen çete çökertildi
İstanbul'da sahte koronavirüs negatif test sonucu düzenleyen çete çökertildi
28 Şubat ekonomiyi nasıl vurdu?
28 Şubat ekonomiyi nasıl vurdu?
28 Şubat'ta neler yaşandı?
28 Şubat'ta neler yaşandı?
Eski Türkiye günlerine dönen Maltepe'de vatandaş tepkili
Eski Türkiye günlerine dönen Maltepe'de vatandaş tepkili
Kayıp teğmenin cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp teğmenin cansız bedenine ulaşıldı
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ