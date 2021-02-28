Son dakika: 28 Şubat postmodern darbe nasıl yapıldı? Neler yaşandı? İsmail Kahraman ve Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulmün aktörleri kimlerdi? 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? 28 Şubat postmodern darbesinin hazırlandığı süreçte siyasiler ve yargı büyük rol oynadı. Peki dönemin siyasileri ne dedi? Başörtülü kızlara ikna odalarında nasıl zulüm edildi? Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı. Kahraman, "28 Şubat siyasi tarihimizin kara bir lekesidir" dedi. Leyla Şahin Usta ise o dönemde yaşadıklarını anlatarak, "28 Şubat topyekûn millete yapılmış bir darbedir" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulmün aktörleri kimlerdi? 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? 28 Şubat postmodern darbesinin hazırlandığı süreçte siyasiler ve yargı büyük rol oynadı. Peki dönemin siyasileri ne dedi? Başörtülü kızlara ikna odalarında nasıl zulüm edildi? Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de anlattı. Kahraman, "28 Şubat siyasi tarihimizin kara bir lekesidir" dedi. Leyla Şahin Usta ise o dönemde yaşadıklarını anlatarak, "28 Şubat topyekûn millete yapılmış bir darbedir" ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SİYASİ TARİHİMİZİN KARA BİR LEKESİDİR
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 28 Şubat siyasi tarihimizin kara bir lekesidir ve çok kötü yöneticiler doğurmuştur. Milli Güvenlik Kurulu kendini hükümet üstü bir tutumda görmüştür. 1908'de kışladan çıkan ordu nihayetinde 100 sene sonra ancak Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar kışlaya kondu. Millet devletsiz devlet ordusuz olmaz ama ordunun görevi güvenliği sağlamak. Ordu her şeye karışmaya başladı. Tabii bu karışma bizde hat safhaya ulaştı. Zira bizim kurduğumuz hükümetin olmaması için ellerinden geleni yaptılar.
BİRDEN HAVA BOZULDU
Fevkalade gidiyor Türkiye derken birden hava bozuldu tüm veriler her yönden fevkaladeydi birdenbire "karanlık Türkiye", "irticaya giden Türkiye", "Türkiye'nin istikbali karanlık" gibi bir yaygara başladı.
Allah böyle günleri göstermesin ve bir daha ordu yerinden oynamasın. Ordu peygamber ocağı dışarıya dönecek güvenliği sağlayacak ve maneviyata önem verecek.
ÜNİVERSİTELERDE NELER YAŞANDI?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: 5. Sınıfta bir öğrenciyken birden bire siyasi iktidardaki dalgalanmalar darbecilerin vesayet odaklarının baskılarıyla beraber rektörlere YÖK tarafından dayatmalar başlatıldı ve bunu ilk uygulayan isimlerden biri de Kemal Alemdaroğlu'ydu. Daha öncesinde de kendi ana bilim dalında yasakları uygulayan kişisel olarak da uygulayan bir hoca olarak da bilinirdi. Bugün baktığımızda bu hocalar rektörler aslında isimlerin önünde profesör unvanı yazan o rektörler bir bir acımasızca genelgeler yayınladılar ve birdenbire kapıların önüne birilerini dikerek derslere almamaya başladılar okul binalarına sokmadılar. Derse girdiğimiz halde sınava girdiğimiz halde yoklamadan bıraktılar. Başörtülü derse girmek disiplin suçu haline geldi.
MİLLETE YAPILMIŞ BİR DARBEDİR
Bugün Türkiye'ye baktığımızda ben büyük bir onur yaşadım. 28 Şubat darbesinin artık mağdurları var evet yaşananları var izleri var ama bir taraftan da 28 Şubat darbesinin böyle darbecilerin tanklarına inat bütün güçleriyle ezen yok eden ve büyük bir başarıyla ortaya çıkan bir Türkiye var. Türkiye'nin başarı ve inanılmaz bir mücadelesi olarak görüyorum. Mesele sadece başörtüsü yasağı değil mesele aslında Türkiye'de o yaşanan sürece karşı bir direnmedir. Hem siyasi iradenin güçlenmesidir hem ekonomi patronlarıyla medya eliyle Türkiye'de seçilmiş iradenin baskı altına alınamayacağının göstergesidir. 28 Şubat topyekün millete yapılmış bir darbedir aslında. Sadece başörtüsü yasağı olarak görmek olayı daraltmak ve aslında daha küçümsemek gibi olur. O yüzden işi tamamıyla çok daha büyük çerçeveden görmek Türkiye'nin aslında hangi sisteme ve hangi yola sokulmaya çalışıldığının bir mücadelesidir. Biz bunların hiçbirisini kabul etmedik.
BU ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ
Bu millet herkese gerektiği değeri vermesini çok iyi biliyor. Bu zihniyet değişmedi bunun da farkındayız fırsat bulduklarında bu zihniyet yine kafasını bir yerden gösterip hortlamaya çalışıyor. Ama bu millet buna müsaade etmedi bundan sonra da etmeyecektir. Ben özellikle bu 28 Şubat sürecinde mücadele eden herkese ve bu milletin dik duruşundan dolayı milletimize de şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah Türkiye'nin önü çok daha açık ve aydınlık. Biz önümüze bakar hedeflerimize doğru yürümeye hızla devam edeceğiz.