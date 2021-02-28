MİLLETE YAPILMIŞ BİR DARBEDİR

Bugün Türkiye'ye baktığımızda ben büyük bir onur yaşadım. 28 Şubat darbesinin artık mağdurları var evet yaşananları var izleri var ama bir taraftan da 28 Şubat darbesinin böyle darbecilerin tanklarına inat bütün güçleriyle ezen yok eden ve büyük bir başarıyla ortaya çıkan bir Türkiye var. Türkiye'nin başarı ve inanılmaz bir mücadelesi olarak görüyorum. Mesele sadece başörtüsü yasağı değil mesele aslında Türkiye'de o yaşanan sürece karşı bir direnmedir. Hem siyasi iradenin güçlenmesidir hem ekonomi patronlarıyla medya eliyle Türkiye'de seçilmiş iradenin baskı altına alınamayacağının göstergesidir. 28 Şubat topyekün millete yapılmış bir darbedir aslında. Sadece başörtüsü yasağı olarak görmek olayı daraltmak ve aslında daha küçümsemek gibi olur. O yüzden işi tamamıyla çok daha büyük çerçeveden görmek Türkiye'nin aslında hangi sisteme ve hangi yola sokulmaya çalışıldığının bir mücadelesidir. Biz bunların hiçbirisini kabul etmedik.