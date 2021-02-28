Demokrasinin kara lekesi: 28 Şubat! Geleceklerini çaldılar

Türkiye'de demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat, milyonlarca insanı mağdur etti. İşte rakamlarla 28 Şubat bilançosu:

Yaklaşık 10 yıl devam eden süreçte 600 bin başörtülü öğrenci, okullara ve üniversiteye gidemedi. Katsayı engeli nedeniyle 14 milyon meslek lisesi öğrencisi, istediği üniversitede eğitim göremedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1990-2011 arasında "irtica" suçlamasıyla YAŞ kararları sonucu 1635 personel atıldı.

İstifa eden öğretmen sayısı 1997-2001'de yaklaşık 11 bin oldu. Aynı dönemde 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi.