Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı: Darbe bir insanlık suçudur

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Şubat paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, videoda, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." ifadelerini kullandı.

OKTAY: MİLLİ İRADE SUİKASTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter'dan "28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır" mesajını paylaştı.

ÇELİK: SİYASİ TARİHİMİZİN EN KARANLIK DÖNEMLERİNDEN BİRİNİN SEMBOLÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 28 Şubat'ı, ''siyasi tarihin en karanlık dönemlerden birinin sembolü" olarak tanımladı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimidir. 28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz."

ALTUN: YALNIZCA ASKERİ DEĞİL SİYASİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL BİR DARBE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir'' dedi.

EMİNE ERDOĞAN: EBEDİYEN KARANLIĞA GÖMÜLSÜN

#28Şubat'ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün.

BİNALİ YILDIRIM: TÜRK SİYASİ TARİHİNİN KARA BİR LEKESİDİR

#28Şubat Türk siyasi tarihinin kara bir lekesidir. 15 Temmuz'da milletimiz; hükümetine ve demokrasisine sahip çıkmış, artık ülkemizde darbelere geçit olmadığını herkese göstermiştir.

NUMAN KURTULMUŞ: 28 ŞUBATÇILARI NEFRETLE ANIYORUZ

Üzerinden yıllar geçse de yaşattığı zulüm hala taze olan #28Şubat'ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla, #28Şubat'çıları ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz.

#28Şubat'çılar neyi hedefledi ise milletimiz tersini gerçekleştirerek darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf etmiştir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz güçlü ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesini hiçbir beşeri güç önleyemeyecektir.

Milli iradeye karşı topyekün savaş açanların bin yıl sürmesini planladıkları #28Şubat darbesi, aziz milletimizin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesi ile tarihin çöplüğüne gömülmüştür.

HAMZA YERLİKAYA: 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ TARİHE GÖMEN...

Vesayetçi anlayışa ve darbecilere karşı yıllarca ortaya koyduğumuz mücadelede milletimizin desteği ve demokrasiye olan inancımız her dâim bize güç verdi.

#28Şubat zihniyetini tarihe gömen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olduğu için Rabbime şükürler olsun...

BÜLENT TURAN: MİLLETİN YILLARINI ÇALAN DARBE

#28Şubat bu topraklara yapılmış en büyük kötülüklerdendir Hesabı sorulan askeri kanadı kadar hesabı sorulamayan sivil! kanadı da olan bir bölücülüktür.

#28Şubat bazılarınca sadece muhafazakar camianın sorunu gibi değerlendirilse de tüm milletimizin yıllarını çalan bir darbedir.

HAMZA DAĞ: UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ

Milletin değerlerine tahammül edemeyen, milli iradeyi vesayetin gücüyle saf dışı etmek isteyen ve kendisini milletin efendisi zannedenlerin zulmüdür #28Şubat "Bin yıl" hayallerini milletimiz suya düşürdü. Unutmadık, unutmayacağız.

ÖZNUR ÇALIK: BİR DAHA BÖYLE KARANLIK GÜNLERİN...

Bin yıl sürecek' denilen #28Subat, milletimizin basireti ve dik duruşu sayesinde tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Bir daha böyle karanlık günlerin yaşanmaması için karanlık zihniyetlerle mücadelemize devam edeceğiz.

OSMAN NURİ KABAKTEPE: O KARANLIK GÜNLERİ UNUTMADIK

"Bin yıl sürecek" denilen bu karanlık sayfaya milletimiz en okkalı cevabı verdi. Bu ülkede #28Şubat'çılardan, darbelerden, kaos ve krizlerden medet umanların değil, her daim milletin dediği olacaktır.

Demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacak #28Şubat; amaçları, aktörleri ve sonuçları itibarıyla bir 'proje', milletin iradesine ve değerlerine yönelik alçak bir darbeydi. O günlerde, bir an olsun o kirli zihniyete boyun eğmedik, hakkın ve hakikatin savunucusu olduk.

İrtica çığırtkanlığıyla, başta üniversitelerde olmak üzere hayatın her alanında inandığı değerlere göre yaşamak isteyen insanlarımızın baskı ve zulümlerle sindirilmeye çalışıldığı, mağdur edildiği o karanlık günleri unutmadık!

MEHMET TEVFİK GÖKSU: İNSANLIK SUÇU

#28Şubat ülkemizin geleceğine darbe vuran bir insanlık suçudur Ancak ne 28 Şubatlar ne de 15 Temmuzlar bizi

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde büyüyen ve gelişen Türkiye yolundan alıkoyamayacak,aziz milletimizle birlikte ülkemiz için mücadele etmeye üretmeye devam edeceğiz