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28 Şubat'ın utanç manşetleri
Merhum Necmettin Erbakan başbakanlığındaki Refah-Yol Hükümeti'nin düşmesine sebep olan 28 Şubat darbesinin arkasındaki en büyük destekçilerden biri de dördüncü güç medyaydı. İşte 28 Şubat medyasından bazı manşetleri....
Merhum Necmettin Erbakan başbakanlığındaki Refah-Yol Hükümeti'nin düşmesine sebep olan 28 Şubat darbesinin arkasındaki en büyük destekçilerden biri de dördüncü güç medyaydı. İşte 28 Şubat medyasından bazı manşetleri....