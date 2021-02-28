28 Şubat'ın utanç manşetleri

Merhum Necmettin Erbakan başbakanlığındaki Refah-Yol Hükümeti'nin düşmesine sebep olan 28 Şubat darbesinin arkasındaki en büyük destekçilerden biri de dördüncü güç medyaydı. İşte 28 Şubat medyasından bazı manşetleri....

Merhum Necmettin Erbakan başbakanlığındaki Refah-Yol Hükümeti'nin düşmesine sebep olan 28 Şubat darbesinin arkasındaki en büyük destekçilerden biri de dördüncü güç medyaydı. İşte 28 Şubat medyasından bazı manşetleri....