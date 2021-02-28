Millet iradesine darbe: 28 Şubat! 28 Şubat ekonomiyi nasıl vurdu? 28 Şubat krizinde TÜSİAD'ın rolü ne?

Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat darbesi, Türkiye ekonomisine de darbe vurdu. 20'den fazla bankanın battığı süreçte ekonomik zarar 300 milyar dolara ulaştı. Erbakan hükümeti ile birlikte devletten elde ettikleri faiz geliri kesilen TÜSİAD ise darbeye giden yolun taşlarını döşemekten geri durmadı.

28 Şubat postmodern darbenin üzerinden tam 24 yıl geçti. Tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat Türkiye ekonomisini de raydan çıkardı. Güven ortamı kaos ve kriz ortamına dönüştü. Türkiye kalkınma yolunda onlarca yıl geriye gitti.