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26.10.2019
Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
Hain saldırı düzenlemek için sessiz bir şekilde Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin, etkisiz hale getirildiği anlar böyle görüntülendi.
İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planları yapıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.
İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi. O anlar kamera kayıtlarına böyle yansıdı.
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