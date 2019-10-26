Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Hain saldırı düzenlemek için sessiz bir şekilde Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin, etkisiz hale getirildiği anlar böyle görüntülendi.

Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planları yapıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.

İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi. O anlar kamera kayıtlarına böyle yansıdı.