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Siyasi yağmacılıktan fiziki yağmacılığa CHP! Samandağ'a giden yardımlara el koyan CHP'li Turgay Abacı'ya polis müdahalesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 11:58
Hatay'da yüzyılın çifte felaketi sonrası yaralar hızla sarılırken depremi fırsat bilen vicdan yoksunu mahlukatlar yağmaya başladı. Gelişme üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti yağmacılar teker teker yakalandı. Samandağ'daki depremzedeler, kendilerine gıda yardımlarının ulaşmadığını kolluk kuvvetlerine bildirdi. Yapılan tahkikatlar sonucu CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın yardım kolilerine el koyduğu, babasının evinde istif yaptığı tespit edildi. Siyasi yağmacılıktan sonra fiziki yağmacılığa da başlayan CHP büyük tepki çekti.
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