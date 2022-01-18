18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da | Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da | Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2022 16:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na katılacak Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında Vucic onuruna resmi akşam yemeği verecek.
İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
İBB’den Ayasofya skandalı! Tepkiler gelince müze ifadesini kaldırdı
İBB’den Ayasofya skandalı! Tepkiler gelince müze ifadesini kaldırdı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara’da
Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
Arı ölümlerine klimalı önlem
Arı ölümlerine klimalı önlem
Ankara trafiği şakaya gelmedi!
Ankara trafiği şakaya gelmedi!
CHP’de Semra Güzel bilmecesi!
CHP’de Semra Güzel bilmecesi!
FETÖ üyelerine kaçış yolu kapalı!
FETÖ üyelerine kaçış yolu kapalı!
Kaçkarlarda helikopterli kayak heyecanı!
Kaçkarlarda helikopterli kayak heyecanı!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
24 ilde DEAŞ’a operasyon!
24 ilde DEAŞ'a operasyon!
Sırbistan cumhurbaşkanı Vuçiç geliyor!
Sırbistan cumhurbaşkanı Vuçiç geliyor!
Daha Fazla Video Göster