18 Ocak 2022, Salı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da | Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na katılacak Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında Vucic onuruna resmi akşam yemeği verecek.