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Sincar'da neler oluyor? PKK Sincar'dan nasıl çıkartılacak? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.12.2020 11:39
Güncelleme:18.12.2020 12:12
Son dakika haberi... PKK neden peşmergeye saldırıyor? Sincar'da neler oluyor? PKK Sincar'dan nasıl çıkartılacak? Başkan Erdoğan'ın görüşmesi ne anlama geliyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... PKK neden peşmergeye saldırıyor? Sincar'da neler oluyor? PKK Sincar'dan nasıl çıkartılacak? Başkan Erdoğan'ın görüşmesi ne anlama geliyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Ağar, "Bu ziyaret son derece önemli. Terör örgütlerinin etkisi altına girmiş bir Irak fotoğrafıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

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