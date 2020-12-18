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Irak Başbakanı Kazımi: Irak Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddi

Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin güçlü bir şekilde Türk yatırımlarını çekmeye ve ekonomik tabanı genişleterek ham petrole bağımlılığı azaltmaya yöneldiğini açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Irak Başbakanı Kazımi: Irak Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddi

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya gelen Kazımi, çok sayıda Türk iş adamı, yatırımcı ve şirket yöneticileriyle buluştu.

Türk iş adamlarıyla yatırım prosedürlerini kolaylaştırmanın, engelleri kaldırmanın ve bürokratik prosedürleri azaltmanın yollarını ele alan Kazımi, görüşmede şunları söyledi:

"Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddidir ve ülke ekonomisinin sanayi ve tarım tabanını genişletmek, ham petrole olan bağımlılığı azaltmak için Türk yatırımlarını ve tecrübelerini Irak pazarına güçlü bir şekilde çekmeye yönelmiştir."

Başkan , davetine icabetle dün Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi resmi törenle karşılamıştı.

Başkan Erdoğan, daha sonra Başbakan Kazımi onuruna yemek vermişti.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'den flaş açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE IRAK BAŞBAKANI MUSTAFA KAZIMİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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