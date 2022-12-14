Sahte turizm acentaları iş başında! Her yıl binlerce kişi tuzağa düşüyor

Dolandırıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil hazırlığındaki vatandaşın peşine düştü. Dolandırıcılar bu kez de sahte turizm acentaları açarak binlerce kişiyi ağlarına düşürüyorlar.

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