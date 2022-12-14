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Sahte turizm acentaları iş başında! Her yıl binlerce kişi tuzağa düşüyor

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Giriş: 14.12.2022 08:59
Dolandırıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil hazırlığındaki vatandaşın peşine düştü. Dolandırıcılar bu kez de sahte turizm acentaları açarak binlerce kişiyi ağlarına düşürüyorlar.
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