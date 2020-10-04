Sağlık Bakanlığı 4 Ekim Türkiye'nin günlü yeni koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük yeni koronavirüs verilerini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Yapılan son 24 saat içerisindeki 104 bin test sonucunda, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 1182 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, toplam hasta sayısı 324 bin 443, toplam vefat sayısı 8 bin 441, toplam ağır hasta sayısı 1475, toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50 oldu. Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medya hesabı üzerinde 'rehavat kapılınmamalı' diyerek vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük yeni koronavirüs verilerini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Yapılan son 24 saat içerisindeki 104 bin test sonucunda, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 1182 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, toplam hasta sayısı 324 bin 443, toplam vefat sayısı 8 bin 441, toplam ağır hasta sayısı 1475, toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50 oldu.

Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medya hesabı üzerinde 'rehavat kapılınmamalı' diyerek vatandaşları uyardı.

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" değerlendirmesinde bulundu.