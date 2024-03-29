29 Mart 2024, Cuma
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'lösemi hastalarının yatak talebi' konusuna net cevap!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lösemi hastalarının yatak talebi sorusuna çok net cevap verdi. Kendilerinden lösemi için yatak ve yoğun bakım talebinde bulunulması halinde mevzuat neyse bu çerçevede yanıt verdiklerini belirten Koca, "LÖSEV'e biz 75 yatağı 200'e çıkarırken devamında da 400'e çıkarmayı söylerken çocuklarımızın kemik iliği yatağı ve yoğun bakım, çocuk yoğun bakım talepleri için 'Biz yapmaya hazırız.' dedik. Başkasına tanımadığımız ayrıcalığı tanıdık. Buna rağmen bizden çocuklar için yatak talebi olmadığı halde sizlerin gündemine sokulmasını ve birçok yerde haber ve yazılar yazdırılmasının anlamı nedir? Niye istismar ediliyor?" dedi.