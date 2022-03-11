Rusya’ya küresel abluka: Yalnızlaştırma-yaptırım! Rusya’ya uygulanan yaptırımlar asil mi?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Batı dünyasından Moskova'ya sert tepki geldi. ABD, NATO ve Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırımları uygulamaya koydu. Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geride bırakarak dünyada en fazla yaptırım uygulanan ülke konumuna yükseldi. Peki uluslararası hukuk bu konuda ne diyor? Savaştaki bir ülkeye sınırsız yaptırım uygulanabilir mi? Yanıtlar analiz haberimizde…

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