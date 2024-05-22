22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'e konuştu! 3 deniz girişimine destek | Uraloğlu: Bu girişime taraf olma niyetimizi ortaya koyduk

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2024 18:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Almanya'nın Leipzig (laypzig) kentinde düzenlenen uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılıyor. Bakan Uraloğlu, forum kapsamında a haber'e özel açıklamalarda bulundu. A News yayın koordinatörü Orhan Sali'nin röportajı A Haber ekranlarında. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uraloğlu A Haber’e konuştu!
Uraloğlu A Haber'e konuştu!
AK Parti’de değişim süreci! Filistin’i tanıma kararı memnuniyet verici
AK Parti'de değişim süreci! "Filistin’i tanıma kararı memnuniyet verici"
Deniz Aslanı-2024 tatbikatı!
Deniz Aslanı-2024 tatbikatı!
Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Daltonlar suç örgütünün lideri ve 19 kişi gözaltında
Barış Boyun İtalya'da yakalandı! "Daltonlar" suç örgütünün lideri ve 19 kişi gözaltında
Fetövari kumpas raporuna A Haber ulaştı!
Fetövari kumpas raporuna A Haber ulaştı!
Seferberlik Yönetmeliği ne anlama geliyor?
Seferberlik Yönetmeliği ne anlama geliyor?
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Gizli tanığın kaçış rotası A Haber’de
Gizli tanığın kaçış rotası A Haber'de
Türkiye’de Dijital Telif Yasası konusunda tarihi gün!
Türkiye'de Dijital Telif Yasası konusunda tarihi gün!
FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber’de
FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber'de
AK Parti’de kritik MKYK toplantısı
AK Parti'de kritik MKYK toplantısı
Kaza görünümlü suikast mı?
Kaza görünümlü suikast mı?
Daha Fazla Video Göster