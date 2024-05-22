22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Seferberlik Yönetmeliği ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2024 16:46
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" getirildi. Peki bu ne anlama geliyor? "Seferberlik" tüzüğü neden yönetmelik olarak değiştirildi? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seferberlik Yönetmeliği ne anlama geliyor?
Seferberlik Yönetmeliği ne anlama geliyor?
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Gizli tanığın kaçış rotası A Haber’de
Gizli tanığın kaçış rotası A Haber'de
Türkiye’de Dijital Telif Yasası konusunda tarihi gün!
Türkiye'de Dijital Telif Yasası konusunda tarihi gün!
FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber’de
FETÖVARİ kumpasın raporu A Haber'de
AK Parti’de kritik MKYK toplantısı
AK Parti'de kritik MKYK toplantısı
Kaza görünümlü suikast mı?
Kaza görünümlü suikast mı?
İşte ele geçirilen para ve silahlar
İşte ele geçirilen para ve silahlar
Barış Boyun İtalya’da yakalandı
Barış Boyun İtalya’da yakalandı
Seferberlik tüzüğü yeni sisteme uyarlandı
Seferberlik tüzüğü yeni sisteme uyarlandı
Reisi sonrası İran’ı ne bekliyor?
Reisi sonrası İran’ı ne bekliyor?
İrlanda, İspanya ve Norveç’ten Filistin adımı
İrlanda, İspanya ve Norveç’ten Filistin adımı
Daha Fazla Video Göster