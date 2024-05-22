Seferberlik Yönetmeliği ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de anlattı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" getirildi. Peki bu ne anlama geliyor? "Seferberlik" tüzüğü neden yönetmelik olarak değiştirildi? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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