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Fetövari kumpas raporuna A Haber ulaştı! Müfettiş raporu: 8 adet ses kaydını jandarma kriminal inceledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 17:47
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığının gündeme getirdiği iddianın ardından görevlendirilen polis başmüfettişleri raporunu tamamladı. Başsavcılığa sunulan 84 sayfalık raporun ayrıntılarına a haber ulaştı. Ankara’dan ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. İşte detaylar…
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