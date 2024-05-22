22 Mayıs 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Barış Boyun İtalya'da yakalandı! "Daltonlar" suç örgütünün lideri ve 19 kişi gözaltında
Kırmızı bültenle aranan ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütü Lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı. 17'si Türk ve ikisi İtalyan olmak üzere toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonu İtalya ve Türk polisinden oluşan ekip düzenledi. Ayrıntıları İtalya’dan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı. İşte detaylar …