Barış Boyun İtalya'da yakalandı! "Daltonlar" suç örgütünün lideri ve 19 kişi gözaltında

Kırmızı bültenle aranan ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütü Lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı. 17'si Türk ve ikisi İtalyan olmak üzere toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonu İtalya ve Türk polisinden oluşan ekip düzenledi. Ayrıntıları İtalya’dan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı. İşte detaylar …

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