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Rusya – Ukrayna savaşı çıkar mı?

A Haber
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Giriş: 02.12.2021 10:59
Ukrayna'ya saldırı hazırlığındaki Rusya 3 yıldan fazla Moskova'da bulunan ABD'yi diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi. ABD ise çatışma halinde Rusya'ya sert karşılık cereceğini söyledi. NATO da "Ukrayna'ya saldırırsan bedelini ödersin" uyarısı yaptı. Karadeniz'de sular ısınıyor. Doğu Avprupa'da savaş kapıya dayandı. Rusya ve Ukrayna arasında gerilim arttı. Bölgede neler oluyor? Savaş çıkar mı? Türkiye Ukrayna’da arabulucu mu olacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Kakkı Caşın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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