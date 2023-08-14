Rabia katliamının 10. yılı | ANALİZ

Mısır 10 yıl önce tam bugün kanlı bir katliama tanıklık etti. Demokrasiye sahip çıkan Mısırlılar genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden keskin nişancıların hedefi oldu. Rabia meydanında Mısır'ın gençleri şehit düştü. İşte o karanlık gün ve sonrasında yaşananlar...

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