Taslak hazırlandı! Yeni yargı paketinde casusluk düzenlemesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9'ncu yargı paketinde yeni tip casusluk suçlarının engellenmesi ve caydırıcı şekilde soruşturulması için bazı maddeler yer alacağını açıkladı. Yılmaz Tunç, casusluk suçunun artık farklı tekniklerle işlendiğini ve buna yönelik önlem alınacağını dile getirdi.

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