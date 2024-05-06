06 Mayıs 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Taslak hazırlandı! Yeni yargı paketinde casusluk düzenlemesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9'ncu yargı paketinde yeni tip casusluk suçlarının engellenmesi ve caydırıcı şekilde soruşturulması için bazı maddeler yer alacağını açıkladı. Yılmaz Tunç, casusluk suçunun artık farklı tekniklerle işlendiğini ve buna yönelik önlem alınacağını dile getirdi.