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Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine ret

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 16.05.2024 08:50
Güncelleme:16.05.2024 08:51
Son dakika haberleri… İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebini oy birliğiyle reddetti.
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