Ayhan Bora Kaplan soruşturması büyüyor! 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili bu sabah 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi anlattı.

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