16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7 ilde Mahzen-47 operasyonu! İsmail Azar ve Hamza Mutlu gözaltına alındı

7 ilde Mahzen-47 operasyonu! İsmail Azar ve Hamza Mutlu gözaltına alındı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2024 08:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay merkezli 7 ilde yapılan “Mahzen-47” operasyonları ile elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7 ilde Mahzen-47 operasyonu
7 ilde Mahzen-47 operasyonu
Yeniden yargılanma talebine ret
Yeniden yargılanma talebine ret
Kaplan soruşturması! 4 kişi daha gözaltına alındı
Kaplan soruşturması! 4 kişi daha gözaltına alındı
İkinci bir gizli tanık var Kod adı Ü-5
"İkinci bir gizli tanık var Kod adı Ü-5"
İstiklal Caddesi’nde yangın
İstiklal Caddesi'nde yangın
Başkan Erdoğan TOGG’un yeni modeli T10F’i inceledi!
Başkan Erdoğan TOGG’un yeni modeli T10F’i inceledi!
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Ankara’da neler oluyor? Yeni bir darbe girişimi mi atlatıldı? A Haber’de çarpıcı sözler
Ankara’da neler oluyor? Yeni bir darbe girişimi mi atlatıldı? A Haber’de çarpıcı sözler
Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı
Gözaltı görüntülerinde çarpıcı detaylar
Gözaltı görüntülerinde çarpıcı detaylar
Mülakat kaldırılacak mı?
Mülakat kaldırılacak mı?
Başkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Başkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Daha Fazla Video Göster