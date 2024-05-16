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Fatih Camii imamına saldırı davası! Galip Usta’ya saldıran sanık hakim karşısında

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.05.2024 08:53
İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Galip Usta duruşmada saldırı nedeniyle 5 aydır görev yapamadığını söyledi "Bıçak 1 milim daha kaysaydı ölecektim" dedi. Sanığın babası oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.
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