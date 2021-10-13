13 Ekim 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Perde Arkası – Tel Rıfat neden önemli? Operasyon kapıda mı?
Tel Rıfat Türkiye sınırından sadece 18 kilometre uzakta terör örgütü YPG PYD'nin konuşlandığı bir lokasyon. Türkiye Tel Rıfat'a bir operasyon mu planlıyor? Ve bu bölgenin stratejik önemi ne? Olası bir operasyon, Türkiye ve bölgedeki aktörler için ne anlama geliyor? Detaylar Perde Arkası haberimizde...