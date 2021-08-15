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Pendik'teki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresini kıran şüphelilerin suç dosyaları kabarık çıktı: Alkol alıp uyumak için cemevine girmişler

DHA
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Giriş: 15.08.2021 09:45
İstanbul Valiliği ve Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığı duyuruldu. Şüpheliler Erol Bozkurt ve Erdal Şahin'in yakalanmasının ardından Bozkurt'un kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, Şahin'in ise kasten yaralama suçundan asayiş kaydının bulunduğu belirtildi. Diğer yandan iki ismin de Alevi olduğu öğrenilirken, şahısların olay günü alkol aldıkları ve kalacak yer bulamayınca cemevinin camını kırıp içeride uyudukları tespit edildi.
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