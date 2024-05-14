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Özgür Özel’den normalleşme açıklaması: Süreci ben talep ettim

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 14.05.2024 09:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden dolayı bazı muhalefet çevreleri tarafından eleştiriliyor. Özgür Özel o eleştirilere katıldığı bir programda yanıt verdi. Kararının arkasında duran CHP Genel Başkanı Özel, “Süreci ben talep ettim” dedi.
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Süreci ben talep ettim
"Süreci ben talep ettim"
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