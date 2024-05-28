Katliam tankları Refah’ın kalbinde

Çadır kentte çocukları yakan terör devleti İsrail yeni katliama hazırlanıyor. Katil İsrail neden durdurulamıyor? Uluslararası ilişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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