28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Katliam tankları Refah’ın kalbinde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2024 12:33
Çadır kentte çocukları yakan terör devleti İsrail yeni katliama hazırlanıyor. Katil İsrail neden durdurulamıyor? Uluslararası ilişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konuşması engellenen rektör A Haber’de
Konuşması engellenen rektör A Haber'de
Katliam tankları Refah’ın kalbinde
Katliam tankları Refah’ın kalbinde
Gerçeğinden ayırt etmek imkansız!
Gerçeğinden ayırt etmek imkansız!
Refah katliamının sembol fotoğrafı
Refah katliamının sembol fotoğrafı
Katil İsrail’e sert tepki:Tüm öfkemle lanetliyorum
Katil İsrail’e sert tepki:Tüm öfkemle lanetliyorum
Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?
Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?
TBMM’nin bu hafta gündemi yoğun
TBMM'nin bu hafta gündemi yoğun
İspanya’dan Filistin’i tanıma açıklaması
İspanya'dan Filistin'i tanıma açıklaması
Katillerin zulmü sınır tanımıyor!
Katillerin zulmü sınır tanımıyor!
Masada kritik 7 dosya var
Masada kritik 7 dosya var
CHP’deki taciz skandalına “seçim var” örtbası
CHP’deki taciz skandalına “seçim var” örtbası
6 ilde suç örgütlerine Mahzen darbesi
6 ilde suç örgütlerine "Mahzen" darbesi
Daha Fazla Video Göster