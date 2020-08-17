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Okan Müderrisoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajını yorumladı: Erdoğan düşmanlığı kör etmiş

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Giriş: 17.08.2020 22:56
Güncelleme:17.08.2020 23:06
Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun röportajındaki ifadeleri değerlendirdi. Müderrisoğlu, Abdullah Gül çıkışı için “Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etti” ifadelerini kullandı.

A Haber'deki Memleket Meselesi programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet'e verdiği röportajı değerlendirdi.

"NEDEN GÜL İSMİ ORTAYA ATILIYOR?"

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "CHP'ye etki edebilecek siyaset dışı unsurları da kapsama alanında tutan bir yaklaşım var. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu düşünen, anti emparyalist, Atatürk'ün 6 okunun içindeki milliyetçiliği benimseyen her hangi bir CHP'li şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekir. Erdoğan düşmanlığının gözlerini kör ettiği kişilerin sakin kafayla düşünmeye ihtiyacı var. Şunu unutmayalım, neden Abdullah Gül ismi ortaya çıkartılıyor?" şeklinde konuştu.

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