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Öğrencisi Sezai Karakoç'u A Haber'de anlattı: Bütün insanlığa rehber olmuş yol göstermiştir

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2021 20:34
88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'u öğrencisi Edebiyatçı Ahmet Edip Başaran A Haber canlı yayınında anlattı. Başaran, "Sezai Karakoç ile 20 yaşında okumak için İstanbul'a geldiğimde tanışmıştım. O gün bugündür hayatımın dönüm noktalarından birisidir o an " ifadelerini kullandı. Dostoyevski'nin bir cümlesi vardır “Hepimiz Gogol'un Palto'sundan çıktık.” diye Türkiye'de yazar-çizer akademisyen, siyasetçi ne kadar insan varsa hepsi Sezai Karakoç'un hırkasından çıkmışlardır. Çünkü Sezai Karakoç ilkesiyle, duruşuyla, savunuculuğunu yaptığı davanın sözcülüğüyle bütün millete, insanlığa yol göstermiş rehberlik yapmış bir isimdir." dedi.

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