Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman Sezai Karakoç'u anlattı: Milletimiz başı sağ olsun

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 88 yaşında hayat veda eden ünlü şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'u A Haber canlı yayınında anlattı. Kahraman, merhum Karakoç'un çok medya önüne çıkmadığı, fikirleriyle ön planda olmak istediğini ve kimse hakkında asla gıybet etmediğini ifade etti.

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