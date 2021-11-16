Sadık Albayrak Sezai Karakoç'u anlattı: 2. Necip Fazıl (Kısakürek)...

88 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'u Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak anlattı. Albayrak, merhum şair ve fikir adamının yayınlarını yakından takip ettiğini, büyük bir fikir ve düşünce adamı olduğunu belki 2. Necip Fazıl (Kısakürek) olabileceğini söyledi. "Üzüntümüz sonsuzdur, onun bıraktığı eseleri yeni nesillere bırakmak bize düşen görevdir" diyen Albayrak, "Onu hayırla yad ediyorum" dedi. İşte Albayrak'ın A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar...