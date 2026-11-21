ABD, Rusya ve Çin'den BM'de reform çağrısı! Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" mesajı gündemde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda yıllardır dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" mesajı, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlendiği belirtilen APEC Zirvesi kapsamındaki üçlü görüşmeyle yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 1,5 saatlik görüşmesinin ardından açıklandığı aktarılan dört maddelik barış deklarasyonunda, Birleşmiş Milletlerde reform çağrısına ilk sırada yer verildiği belirtildi.
Doğukan HavuzEditör
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