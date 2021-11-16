Mehmet Barlas: Sezai Karakoç'un ölümü bana şok oldu

Sabah Gazetesi Baş Yazarı Mehmet Barlas, 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un ölümünün kendisinde şok etkisi yarattığını söyledi. Barlas, "Sezai Karakoç'suz dünya eksik gelecek. Onu çok seviyordum ALLAH'tan gani gani rahmet diliyorum." dedi. İşte Barlas'ın A Haber canlı yayınında kullandığı o ifadeler...

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