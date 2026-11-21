Trump'tan İran, Putin ve yapay zekâ açıklaması! ABD şirketlerine yüksek vergi sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ardından Beyaz Saray'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın anlaşma istediğini ancak Tahran'ın şartlarını kabul etmediğini belirten Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini olumlu değerlendirdi. Yurt dışında yapay zekâ veri merkezleri kuran ABD şirketlerine yüksek vergi uygulamak istediğini de açıklayan Trump'ın mesajlarının ayrıntılarını A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.