16 Kasım 2021, Salı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Sezai Karakoç'u anlattı: Güçlü bir ses güçlü bir kalemdi
Şair düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç 88 yaşında hayata veda etti. Cumhurbaşkalığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefat haberi sonrası duygularını A Haber canlı yayınında ifade etti. Kalın, "Sezai Bey, 'Her büyük sanat eserinin arkasında büyük bir fikir vardır' önermesinin en önemli örneklerinden birtanesiydi. Güçlü bir kalem, güçlü bir ses ve güçlü bir kalemdi." dedi.