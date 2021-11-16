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Ekrem Kızıltaş Sezai Karakoç'u anlattı: Necip Fazıl'ın ardından...

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2021 19:59
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'u A Haber canlı yayınında anlattı. Kızıltaş, "Rahmetli üstat Necip Fazıl'ın (Kısakürek) ardından bu ülkedeki belli bir kesimin okuduğu faydalandığı, sadece şiir konusunda değil fikir ve düşünce açısından da en önemli isimlerden birisiydi." ifadelerini kullandı.

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